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Учеников российских школ Байконура захотели обучать казахскому языку

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство просвещения России вместе с министерством образования Казахстана решили рассмотреть вопрос об обучении школьников российских средних школ Байконура казахскому языку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Известно, что предметы «история Казахстана», «казахский язык и литература» планируют включить в программу начального общего, основного общего и среднего общего образования российских школ на Байконуре. Сообщается, что межправительственная комиссия будет прорабатывать этот вопрос до 1 июля 2022 года.

Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года. Ежегодный арендный платеж Москвы составляет 115 млн долларов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что парламент Казахстана окончательно утвердил обязательное использование только казахского языка на негосударственных вывесках и топонимических указателях. Остальные же языки, включая русский, будут использоваться только «при необходимости». Законопроект также закрепляет нормы по написанию текстов и верного перевода кинокартин.

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