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В Госдепе назвали единственное условие для вступления Украины в НАТО

Госсекретарь США Блинкен: Украина сможет вступить в НАТО при соответствии требованиям альянса

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сможет продвинуться в вопросе присоединения к НАТО, если будет соответствовать требованиям организации. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса», — заявил Блинкен.

Ранее госсекретарь США заявил, что газопровод «Северный поток — 2» вряд ли заработает в случае «агрессии против Украины» со стороны России.

«Прямо сейчас через этот трубопровод не проходит газ. На самом деле, это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент (РФ Владимир) Путин хочет, чтобы через этот трубопровод пошел газ», — рассказал Блинкен.

Таким образом он ответил на вопрос о том, пытается ли Евросоюз из-за наличия газопровода убедить США не прибегать к жестким мерам против России.

Блинкен подчеркнул, что ему сложно представить, что «Северный поток – 2» будет функционировать, если Россия возобновит агрессию против Украины.

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