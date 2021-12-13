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Евросоюз ввел санкции в отношении россиян за участие в ЧВК «Вагнер»

Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер»

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Virginia Mayo/AP

Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и ряда россиян, которые так или иначе связаны с организацией, документ опубликован в «Официальном журнале Евросоюза».

В перечне зафиксированы четыре юридических и восемь физических лиц. Среди перечисленных граждан упомянуты Дмитрий Уткин (названный основателем организации), Станислав Дычко («наемник» ЧВК) и Валерий Захаров (ключевая фигура в «командной структуре» военной компании).

ЕС также ввел санкции против компаний «Велада», «Евро Плюс» и «Меркурий» из-за проведения разведки и добычи природных ресурсов на территории Сирии.

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС утвердили санкции в отношении частной военной компании «Вагнер» и против Мали из-за подрыва процесса демократической передачи власти в данной стране.

Санкционный режим Европейского союза по правам человека был введен 7 декабря 2020 года. Подпадающие под запрет лица не могут путешествовать по территории ЕС, а их активы замораживаются.

До этого Евросоюз продлил санкции за нарушения прав человека в отношении России. В общей сложности ограничительные меры продолжат действовать в отношении 14 человек и четырех структур до декабря следующего года.

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