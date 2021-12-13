Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Хорватии рассказали об ошибке Байдена по отношению к России... 17:17
Жители Свердловской области организовали кладбище домашних животных 17:11
В Минобороны Украины заявили о нагнетании Россией ситуации на общей границе 17:11
Кабмин ФРГ рассказал о позиции Берлина по «Северному потоку-2» 17:09
В Российском топливном союзе объяснили дефицит зимнего дизеля 17:07
Полиция задержала водителя, попытавшегося отобрать парковочное место с огнеметом 17:07
В Корее сокращают количество контактов между людьми, создавая... 17:06
Госдума назначила дату рассмотрения закона о QR-кодах в общественных местах 17:01
Хоккеист умер во время матча НХЛ в Крыму 16:57
Закон о QR-кодах не будет касаться детей 16:50

Захарова подтвердила невыдачу виз США нескольким российским дипломатам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Несколько российских дипломатов не получили американские визы для участия в первой сессии Рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в Нью-Йорке. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как рассказал «Коммерсанту» спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, главе российской делегации визу дали «за несколько часов» до вылета. Крутских назвал это решение властей США «подлостью», но заверил, что российская делегация справится со своими задачами и в усеченном составе.

Первая сессия Рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности открылась 13 декабря в Нью-Йорке.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что до 30 января из США уедут 27 сотрудников российского посольства, спустя полгода покинут страну еще столько же российских дипломатов с семьями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть