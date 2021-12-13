Захарова подтвердила невыдачу виз США нескольким российским дипломатам

Несколько российских дипломатов не получили американские визы для участия в первой сессии Рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в Нью-Йорке. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как рассказал «Коммерсанту» спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, главе российской делегации визу дали «за несколько часов» до вылета. Крутских назвал это решение властей США «подлостью», но заверил, что российская делегация справится со своими задачами и в усеченном составе.

Первая сессия Рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности открылась 13 декабря в Нью-Йорке.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что до 30 января из США уедут 27 сотрудников российского посольства, спустя полгода покинут страну еще столько же российских дипломатов с семьями.