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СК: устроившего взрыв в Серпуховском монастыре проверят психологи

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В пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области сообщили, что проведут психолого-психиатрическую экспертизу бывшему ученику православной гимназии при Серпуховском женском монастыре, который устроил там взрыв, передает ТАСС.

В СК сочли произошедшее попыткой самоубийства. По информации представителя ведомства Ольги Врадий, в ходе расследования уголовного дела будет назначен целый комплекс необходимых экспертиз.

Кроме того, правоохранительные органы также проверят методы работы психолога, которого посещал взорвавший самодельное взрывное устройство на территории монастыря 18-летний Владислав Струженков. По сведениям источника агентства, с молодым человеком был заключен так называемый антисуицидальный контракт, в котором клиент психолога дает обещание не причинять себе вред.

Взрыв на территории Серпуховского женского монастыря произошел 13 декабря во время утренней детской молитвы. В результате происшествия пострадали несколько человек. Сам Струженков получил множественные ранения, в том числе травматическую ампутацию ноги, он находится в реанимации.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

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