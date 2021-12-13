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Путин дал объяснение досрочному погашению внешних долгов России в 2000-х годах

Президент РФ заявил, что досрочное погашение долгов укрепляло суверенитет страны

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия-1» в фильме «Россия. Новейшая история» заявил, что РФ досрочно погасила образовавшиеся в 1990-е годы внешние долги, так как это укрепляло суверенитет страны.

Помимо того, глава государства указал, что это позволило сэкономить России на процентах и улучшить кредитный рейтинг.

Путин добавил, что с 2000 года постепенно, шаг за шагом, началось выправление ситуации в экономике.

«И возникла ситуация, когда мы не только смогли погасить все наши кредитные обязательства, но и начали создавать так называемые резервные фонды», - напомнил президент.

Россия накопила к 2006 году накопила о 500 млрд рублей, или примерно $20 млрд по действовавшему курсу. Путин уточнил, что это» были солидные средства», и было выгодно досрочно погасить долги для экономии на процентах.

Также Путин сравнил возможные последствия развала страны в 90-е годы с Югославией. Он также выразил мнение, что если был Россия распалась, то она боролась бы не за рождаемость, а за выживаемость. Также политик указал, что, будучи директором ФСБ, наблюдал, как некоторые силы на Западе пытались раскачать Россию и добиться ее распада.

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