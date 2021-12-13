Глава Евросовета рассказал Тихановской, какой видит Белоруссию в мечтах

Глава Евросовета Шарль Мишель принял в воскресенье вечером в Брюсселе делегацию белорусской оппозиции во главе с экс-кандидатом на президентских выборах Светланой Тихановской. Об этом сообщает РИА «Новости».

15 декабря на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе кресло лидера Белоруссии останется пустым — летом официальный Минск вышел из программы. Мищель рассчитывает, что через год увидит в Минске «демократически избранного президента».

«Мы продолжим поддерживать вашу борьбу за честные и свободные выборы, за соблюдение прав человека и свободную Белоруссию», — сказал глава Евросовета.

Мишель также рассказал, что ЕС выделит дополнительные €15 млн в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы. Он напомнил и об обещании Еврокомиссии выделить республике €3 млрд после «демократической передачи власти».

В июне Белоруссия заявила о приостановке участия в программе ЕС «Восточное сотрудничество» и запрете на въезд в страну для еврочиновников, которые способствовали введению санкций против страны.