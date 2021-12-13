Лавров обсудил с главой МИД ЮАР помощь России в борьбе с COVID-19

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщается на сайте министерства.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся доставки в ЮАР российских грузов, связанных с укреплением позиций южноафриканских коллег в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе телефонного разговора президентов России и ЮАР, рассмотрены конкретные параметры организации прибытия в ЮАР самолета с российскими специалистами и медицинской лабораторией», — говорится в сообщении МИД РФ.

Пандор заявила, что власти ЮАР сделают все возможное для скорейшего прибытия в страну российской помощи.

Ранее стало известно, что президент ЮАР 69-летний Сирил Рамафоса заразился коронавирусом и в настоящее проходит курс лечения. Уточняется при этом, что тест на коронавирус, сделанный 8 декабря, показал отрицательный результат.

По данным пресс-службы, лидер ЮАР плохо себя почувствовал сегодня утром после того, как покинул мемориальную службу в честь бывшего заместителя президента Фредерика Виллема де Клерка в Кейптауне. Сейчас он находится под наблюдением Южноафриканской военно-медицинской службы Национальных сил обороны страны. Уточняется, что болезнь у него пока протекает в легкой форме.