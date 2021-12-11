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Саакашвили осмотрит психиатр

Врач Григолия: состояние здоровья Саакашвили оценит психиатр

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Irakli Gedenidze/Reuters

Врач, член консилиума медиков, созданного при омбудсмене Грузии, Григол Григолия заявил, что состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценит психиатр. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что появилась информация о том, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и разговаривать. Врач отметил, что экс-президент Грузии может получать большое количество психотропных веществ. Из-за этого появилась необходимость в посещении консилиумом экс-президента в горийской больнице.

«Мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает. Наш омбудсмен госпожа Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что мы должны провести специфические исследования», — рассказал Григолия.

Ранее Саакашвили сообщил, что пропустит судебное заседание в четверг, 9 декабря, из-за проблем со здоровьем.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья.

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