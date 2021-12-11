Сокуров назвал доносом призыв властей Чечни проверить его слова при разговоре с Путиным

Советский и российский режиссер Александр Сокуров назвал доносом призыв властей Чечни проверить на экстремизм его слова, высказанные при разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Ну, конечно, это донос! А разве это первый раз со стороны чеченских политиков, если они политики? Разве я первый, кого пытаются уничтожить, убрать? Я не первый и, видимо, не последний. Ну что делать? Такая реальность. Такое место в России есть», — сказал он.

При этом режиссер посоветовал чеченскому руководству все вопросы направлять напрямую президенту Путину, «который создал Совет по правам человека как дискуссионную площадку по всем вопросам жизни страны».

В четверг, 9 декабря, Сокуров заявил президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по правам человека, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и отметил, что в России никто не хочет сепаратизма.

Позднее председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что региональный кабмин планирует обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину для проверки слов Сокурова. Парламентарий назвал заявление режиссера ксенофобным, оскорбительным для народов России и провокационным.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить высказывания Александра Сокурова на экстремизм.

Сам режиссер отметил, что готов встретиться с президентом Владимиром Путиным и добавил, что российский лидер неправильно его понял «во многих вопросах».