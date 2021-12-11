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Песков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину

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Shamil Zhumatov/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ANT1, что Москва не планирует вторжения на территорию Украины.

Беседа состоялась в преддверии встречи российского президента Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи.

Журналист спросила представителя Кремля, планирует ли РФ начать войну с Украиной.

«Нет, проблема очень простая. Россия перемещает свои (военные — прим.) силы на своей территории, и мы можем двигать наши силы в любом направлении, в каком захотим, и ближе к районам, которые могут представлять угрозу. Мы видим, как американские военные самолеты приземляются на Украине, а военная техника США приближается к нашим границам», — сказал Песков.

По его словам, это является проблемой, поскольку «подталкивает Киев» к силовому решению конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь подчеркнул, что если украинские власти в очередной раз начнут наступление против своих граждан, это будет еще одна катастрофа для Европы.

В этом же интервью Песков отметил, что в Москве обеспокоены концентрацией военных НАТО на территории Греции, а также переброской через порт Александруполис военной техники альянса.

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