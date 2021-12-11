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В Крыму ожидают новых провокаций у российских границ со стороны Украины

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов выразил мнение, что Украина снова может устроить провокации у российских границ в Азовском и Черном морях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал совершенный на текущей неделе маневр в Керченском проливе частью провокационной политики Киева, «которая выработана и внедрена» США и националистами из Украины «в виде так называемой международной платформы по «деоккупации» Крыма».

«Провокации эти будут множиться и приобретать разнообразный характер», — отметил Мурадов.

По его словам, подобная политика Украины и западных партнеров — это провокация и посягательство на территориальную целостность Российской Федерации.

9 декабря ФСБ России сообщила, что украинский корабль управления «Донбасс» движется к Керченскому проливу, не выполняя требование изменить курс. При этом соответствующей заявки в соответствии с российским законодательством подано не было. Судно расположилось в 18 морских милях от пролива. В ведомстве подчеркнули, что его действия создали угрозу безопасности мореплавания в регионе.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появившийся в Керченском проливе корабль украинских военно-морских сил «Донбасс» ничего не нарушил.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет в свою очередь отметил, что украинские власти до сих пор не вынесли уроков после своей же провокации в Керченском проливе в 2018 году. Депутат выразил мнение, что в ответ на подобные действия Киева необходимо задействовать механизм жестких санкций.

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