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NBC News: США отложили отправку военной помощи Украине на $200 млн

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Gleb Garanich/Reuters

Соединенные Штаты решили отложить отправку дополнительной военной помощи Украине на $200 млн, чтобы дать больше времени на дипломатические усилия по ослаблению напряженности в отношениях Киева с Москвой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным источников, у США есть ряд других вариантов помощи Украине, включая гораздо больший пакет помощи, который планируется одобрить в случае вторжения России на украинскую территорию.

Источник отметил, что пока неясно, что включает в себя предлагаемый пакет помощи в размере $200 млн, но Украина запросила системы ПВО, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы и боеприпасы.

Киев при этом несколько разочарован решением повременить с помощью, заявил другой источник.

Оборонный бюджет США на 2022 годвключает в себя $4 млрд на военное сдерживание России, в том числе $300 млн на военную помощь Украине. Это на $50 млн больше, чем запрашивала администрация президента.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что у страны есть проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой, поэтому Киеву нужна поддержка западных стран в этой области. По его словам, «Россия уже развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины». Глава украинского МИД подчеркнул, что речь идет о 115 тыс. солдат, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.

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