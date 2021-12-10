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Зеленский оценил энергетическую ситуацию на Украине

Зеленский заявил, что украинцам не будут массово отключать электричество

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Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал энергетическую ситуацию в стране стабильной. Заявление прозвучало в эфире телеканала «1+1».

«Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация. Как я и обещал, мы об этом договаривались и на местном уровне, с представителями генерации, у нас все есть для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон, стабильные тарифы, они будут нормальные», — сказал украинский лидер.

В стране не будет массового отключения электроснабжения, добавил он, отметив, что возможны локальные отключения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на неравномерность поставок в стране достаточно топлива для отопления и технологических нужд. По его словам, за отопительный сезон расходуется в среднем 10 млн тонн угля, из которых 8 млн — собственная добыча. Он добавил, что в украинские хранилища закачано 17,6 млрд кубометров газа — это позволяет «напряженно, но очень уверенно» смотреть на «прохождение» грядущей зимы.

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