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Нетаньяху отреагировал на оскорбления Трампа

Экс-премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ценит деятельность Трампа на благо Израиля

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Sebastian Scheiner/Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на оскорбительные слова в его адрес, сказанные бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Maariv.

«Бывший глава правительства Биньямин Нетаньяху высоко ценит деятельность экс-президента Дональда Трампа на благо государства Израиль и его безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы лидера партии «Ликуд».

Там подчеркнули, что Нетаньяху очень ценит важность союза между Израилем и Соединенными штатами. Именно по этой причине ему было важно поздравить нового президента США Джо Байдена со вступлением в должность.

Ранее Трамп нецензурно выругался в адрес Нетаньяху и заявил, что не разговаривал с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост главы Соединенных Штатов.

По его словам, в отличие от израильского премьера, президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару не сразу поздравили Байдена с победой, поскольку «чувствовали, что выборы сфальсифицированы».

«Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело ... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку», — сказал бывший американский лидер.

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