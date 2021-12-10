Нетаньяху отреагировал на оскорбления Трампа

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на оскорбительные слова в его адрес, сказанные бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Maariv.

«Бывший глава правительства Биньямин Нетаньяху высоко ценит деятельность экс-президента Дональда Трампа на благо государства Израиль и его безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы лидера партии «Ликуд».

Там подчеркнули, что Нетаньяху очень ценит важность союза между Израилем и Соединенными штатами. Именно по этой причине ему было важно поздравить нового президента США Джо Байдена со вступлением в должность.

Ранее Трамп нецензурно выругался в адрес Нетаньяху и заявил, что не разговаривал с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост главы Соединенных Штатов.

По его словам, в отличие от израильского премьера, президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару не сразу поздравили Байдена с победой, поскольку «чувствовали, что выборы сфальсифицированы».

«Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело ... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку», — сказал бывший американский лидер.