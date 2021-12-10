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В США прокомментировали инцидент с украинским судном «Донбасс»

Посольство США в Киеве: украинское судно «Донбасс» имеет право находиться в Керченском проливе

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Посольство США в Киеве заявило, что корабль военно-морских сил Украины «Донбасс» имеет полное право плавать в водах Керченского пролива. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Twitter.

«Донбасс» имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее непрерывной кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины», — говорится в сообщении американского посольства.

Ранее депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предостерег Украину от повторения провокаций в Керченском проливе.

Накануне ФСБ России сообщила, что украинский корабль управления «Донбасс» движется к Керченскому проливу, не выполняя требование изменить курс. При этом соответствующей заявки в соответствии с российским законодательством подано не было. Судно расположилось в 18 морских милях от пролива. В ведомстве подчеркивали, что его действия создают угрозу безопасности мореплавания в регионе.

Позднее корабль поменял курс на обратный.

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