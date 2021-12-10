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Рябков заявил, что США не идут навстречу по теме работы посольства

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МИД РФ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Соединенные Штаты не идут навстречу по теме, связанной с функционированием посольства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рябкова, Вашингтон все еще навязывает свои неприемлемые схемы ротации среди дипломатов.

«По главным аспектам, по вопросам продолжительности пребывания персонала, по вопросам восстановления нормального визового обслуживания российских граждан у нас здесь в России и по ряду других аспектов на встречу нам ... не идут», — пояснил замглавы МИД РФ.

Также Рябков отметил, что США «продолжают линию, касающуюся неприемлемых схем и сроков пребывания в командировках дипломатов».

Ранее в МИД заявили, что у США не осталось санкций против России.

Также официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила США в развале системы международных отношений.

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Отношения России и США
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