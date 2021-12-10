Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сбербанк сообщил о штатной работе своих сервисов 16:03
В Союзе чеченской молодежи предложили привезти Сокурова в Грозный после его... 16:01
Пьеха ответил на слова Юлиана после плохой оценки на «Суперстаре» 16:01
Голикова заявила об осложнении ситуации по COVID-19 в Адыгее, Чечне и... 16:00
Боец ММА напал на полицейских в Петербурге и сбежал из отдела после... 15:57
Пакистанские талибы* отменили перемирие с премьером страны 15:52
Венгрия ограничила выдачу виз туристам из России 15:51
В центре Москвы столкнулись Maserati, Mercedes и Nissan 15:49
Подросток из Подмосковья лишился 1,7 млн рублей в Telegram-игре «на... 15:46
Российский двойник Шаламе снялся в рекламе булочки с персиком 15:45

Захарова назвала позорным решение суда экстрадировать Ассанжа в США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Peter Nicholls/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Апелляционного суда Англии и Уэльса об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, она опубликовала свое мнение в Telegram-канале.

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека и завершение «саммита демократий», — отметила Захарова.

Правительство США оспорило решение, вынесенное в январе 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая ранее отказала властям США в экстрадиции Ассанжа. По мнению судьи, Ассанж может совершить суицид в американской тюрьме.

Ассанжа в 2010 году обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. Менее чем через год, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года американские власти предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. В США против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть