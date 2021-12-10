WSJ: Байден не сможет организовать переговоры между НАТО и РФ без предварительных консультаций

Администрация президента США Джо Байдена проведет ряд консультаций с Брюсселем и Москвой перед организацией каких-либо встреч представителей НАТО и России, об этом сообщил Wall Street Journal.

Со слов собеседника издания, разговор о формате будущих переговоров невозможен без мнения европейских и российских партнеров. Вашингтон готов говорить с Москвой об этом «полном списке проблем».

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что в ходе телефонного разговора с руководителями восточноевропейских государств-членов НАТО Байден пообещал в случае необходимости перебросить в эти страны дополнительные войска.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.