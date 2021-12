Трамп нецензурно обвинил Нетаньяху в предательстве

Бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не разговаривал с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост главы Соединенных Штатов. Об этом бывший американский лидер сказал в интервью корреспонденту издания Axios Бараку Равиду, который но основе двух интервью с политиком написал книгу «Мир Трампа: Авраамические соглашения и переустройство Ближнего Востока». («Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East»)..

«С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он...», — сказал Трамп, отметив, что Нетаньяху ему «все еще нравится», однако он также ценит «верность».

По его словам, в отличие от израильского премьера, президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару не сразу поздравили Байдена с победой, поскольку «чувствовали, что выборы сфальсифицированы».

«Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело ... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку», — сказал бывший американский лидер.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден был избран на пост президента США 3 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что автор Барри Мейер в статье для The Nation назвал источник сообщений, распространяемых в американских СМИ о том, что экс-президент США Дональд Трамп связан с Россией.