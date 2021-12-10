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В погранслужбе Молдавии ответили на слова Захаровой о депортации Нарочницкой

Погранслужба Молдавии не знает о депортации российского политолога Нарочницкой

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В пограничной службе Молдавии прокомментировали инцидент с депортацией российского политолога Натальи Нарочницкой, сообщает ТАСС.

Представитель погранслужбы Раиса Новицки отметила, что ведомство пока не располагает информацией об этом инциденте.

«Как только будет, мы сообщим СМИ», — заявила она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Нарочницкую депортировали из Молдавии на том же самолете, на котором она прилетела в страну. Представителя МИДа возмутили действия молдавской стороны. Она напомнила, что Нарочницкая является экспертом с мировым именем, а «не абитуриенткой, забывшей ответ на вопрос приемной комиссии».

Наталья Нарочницкая является автором фундаментальных трудов по истории, философии, международным отношениям, доктором исторических наук, специалистом по США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений.

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