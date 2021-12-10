На Украине назвали переговоры Байдена и Путина легитимизацией российского Крыма

Недавняя беседа российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена продемонстрировала фактическую легитимизацию статуса Крыма как территории России, такое мнение сказал украинский писатель Игорь Лесев в беседе с «Украиной.ру».

«Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы «украинский вопрос», но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским. Да, будут и дальше на картах рисовать другим цветом, как это делают с Западной Сахарой или Голанскими высотами, но никто в мире ведь не кошмарит Марокко или Израиль по этим землям», — отметил Лесев.

По его словам, встреча Путина и Байдена помогла Москве зафиксировать то, «к чему она стремилась кучу лет подряд».

Помимо темы Крыма, США поменяли свою риторику в отношении Донецка и Луганска, уже не призывая Россию «убраться» оттуда. Теперь, как подчеркнул писатель, ей начали угрожать «адскими санкциями» уже в случае, если российская армия попробует продвинуться вглубь Украины, тем самым признавая Донбасс сферой влияния Москвы.

Также Путину, по мнению Лесева, удалось вывести в публичную плоскость вопрос членства Украины в НАТО. При этом, он считает, что позиции России в этом вопросе «объективно сильнее», в частности из-за географического расположения, поскольку «все-таки не Мексику берут в ОДКБ». Вдобавок к этому, по результатам переговоров США «снова сняли» санкции в отношении «Северного потока — 2».

Но в целом, сказал Лесев, переговоры США и России по Украине по сути зашли в своего рода тупик.

«Вроде бы формально в этих переговорах и нет ничего прорывного по Украине. Но и американцы на украинском направлении пришли к полному тупику. Ничего принципиально нового они здесь предложить не могут. Ни гарантий безопасности, ни вступления в НАТО, ни тем более вступления в ЕС. Россия тоже в «американскую Украину», которая продает на мировом рынке только русофобию, зайти не может. Да, судя по всему, и не очень сейчас пытается. Вот что с этим чудом без ручки делать, сейчас осторожно и решают между собой русские и американцы», — подытожил Лесев.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.