В Белоруссии отметили преображение Крыма после воссоединения с Россией

Представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант заявил, что Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией, передает РИА «Новости».

Он отметил, что регион динамично развивается «буквально по месяцам».

«Видно, что Россия на самом деле вкладывается в развитие полуострова», — указал Дзермант.

Представитель белорусской делегации подчеркнул, что жители полуострова рады возможности свободно развиваться без диктата и реализовать те чаяния, ради которых они участвовали в референдуме в 2014 году.

Представители Белоруссии прибыли в Крым с двухдневным визитом, они примут участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба «Россия — Белоруссия».

Ранее глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в республике «понимают в реальности, что Крым является российской территорией».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, в котором участвовали более 80% крымчан. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% голосующих. Между тем Украина по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией и заявляет о том, что его можно вернуть.