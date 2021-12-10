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США предложили России площадки для обсуждения ее обеспокоенности

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Соединенные Штаты готовы и предлагают обсудить с Россией ее обеспокоенности на нескольких международных площадках, сообщает Reuters со ссылкой на Белый Дом.

«Что касается наших последующих действий, то это является предметом наших активных обсуждений с партнерами. Это было предметом дискуссий, которые велись в НАТО с нашими западноевропейскими партнерами, а затем и с нашими восточноевропейскими партнерами сегодня», — заявили в Белом Доме.

В качестве площадок для обсуждения ситуации предлагаются Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.

«Это приглашение остается в силе, и мы продолжим поиск путей дальнейшего дипломатического взаимодействия по всему спектру вопросов», — резюмировали в Белом Доме.

Ранее в США рассказали, заключал ли президент Джо Байден сделки с Россией.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс обратил внимание, что Вашингтон не обсуждает с российской стороной вопрос, связанный с границами Украины. Подобная тема не поднималась, в том числе, при переговорах 46-го главы Белого дома Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

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