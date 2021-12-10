Новый канцлер Германии поехал в первое дипломатическое турне

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего первого дипломатического турне отправился в Париж, а затем поедет в Брюссель на переговоры с европейскими лидерами, сообщает Reuters.

Во французской столице Шольца встретит президент Франции Эммануэль Макрон, с которым обсудит несколько ключевых двусторонних, международных и общееропейских тем. Шольц и Макрон знакомы еще по работе нового германского канцлера в качестве министра финансов и вице-канцлера в правительстве Ангелы Меркель.

Затем, после Парижа, Олаф Шольц прибудет в Брюссель, где проведет переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Шольц до этого заявил, что Берлин собирается «подчеркнуть трансатлантическое партнерство и сотрудничество в рамках НАТО».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал разговор с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.