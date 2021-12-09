Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ЦБ предложил альтернативу регулированию цен в магазинах 00:43
Витория ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке» 00:41
Диетолог рассказала, где откладывается жир от сладкой газировки 00:33
Бояринцев: был уверен, что «Легия» не забьет «Спартаку», если судья что-то не придумает 00:31
Путин заявил, что в 1990-е годы в кабмине работали сотрудники ЦРУ 00:25
Сборная России определилась с местом проведения стыковых матчей ЧМ-2022 00:24
Стало известно о состоянии чудом выжившего в шахте «Листвяжная»... 00:22
Бояринцев объяснил, что нужно Витории для успешного продолжения работы... 00:11
В Киеве заявили, что Украина будет возвращать Донбасс мирным путем 00:06
«Спартак» впервые за 16 лет занял первое место в еврокубковой группе 00:06

Стали известны темы беседы Байдена и Зеленского

Зеленский заверил Байдена, что Украина не планирует ни на кого нападать

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Володимир Зеленський/Twitter

Разговор между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и главой украинского государства Владимиром Зеленским длился 1,5 часа. Об этом сообщается в Twitter-профиле Зеленского.

По словам президента Украины, в ходе беседы затрагивались, в том числе, недавние переговоры Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и коснулись курса внутренних реформ в Украине», — уточнил Зеленский.

Разговор президентов США и Украины по защищенной связи начался в 21.34 мск.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, по информации ТАСС, рассказал, что Зеленский поднимал тему с позицией Киева касательно возможности нападения.

«Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу земли мир, мы хотим вернуть наши территории», — подчеркнул он.

Байден, в свою очередь, заверил Зеленского в жестких санкциях в отношении России, если будет агрессия против Украины.

«Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины», — рассказали в офисе украинского президента.

Еще Байден сказал Зеленскому, что решение о НАТО зависит от народа.

Президент Байден очень четко сказал, что решение относительно вступления в НАТО — это только решение украинского народа», — обратил внимание Ермак.

Ранее сообщалось, что США начнут влиять на Украину для нормализации обстановки в Донбассе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть