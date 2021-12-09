Стали известны темы беседы Байдена и Зеленского

Разговор между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и главой украинского государства Владимиром Зеленским длился 1,5 часа. Об этом сообщается в Twitter-профиле Зеленского.

По словам президента Украины, в ходе беседы затрагивались, в том числе, недавние переговоры Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и коснулись курса внутренних реформ в Украине», — уточнил Зеленский.

Разговор президентов США и Украины по защищенной связи начался в 21.34 мск.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, по информации ТАСС, рассказал, что Зеленский поднимал тему с позицией Киева касательно возможности нападения.

«Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу земли мир, мы хотим вернуть наши территории», — подчеркнул он.

Байден, в свою очередь, заверил Зеленского в жестких санкциях в отношении России, если будет агрессия против Украины.

«Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины», — рассказали в офисе украинского президента.

Еще Байден сказал Зеленскому, что решение о НАТО зависит от народа.

Президент Байден очень четко сказал, что решение относительно вступления в НАТО — это только решение украинского народа», — обратил внимание Ермак.

Ранее сообщалось, что США начнут влиять на Украину для нормализации обстановки в Донбассе.