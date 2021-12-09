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Названо время начала беседы Байдена и Зеленского

Беседа Байдена и Зеленского началась в 21.34 мск

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден начал телефонную беседу с украинским главой государства Владимиром Зеленским в 13.34 по вашингтонскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Белого дома США.

«Звонок по защищенной связи президента Байдена с украинским президентом Зеленским начался в 13.34», — уточнили в американской администрации.

По московскому времени переговоры глав США и Украины начались в 21.34. В настоящий момент темы, которые затронут Байден и Зеленский, не называются.

Предполагалось, что основной темой диалога президентов США и Украины выступит обсуждение итогов переговоров Байдена с российским президентом Владимиром Путиным 7 декабря, которые были сосредоточены вокруг украинского кризиса.

Также заявлялось, что Байден обсудит Россию с Зеленским и главами «Бухарестской девятки».

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