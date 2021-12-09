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В МИД РФ поддержали подключение Вашингтона к переговорам по Донбассу

Рябков: Москва не против подключения Вашингтона к нормандскому формату

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россия не против того, чтобы США присоединились к переговорам по Донбассу, но не понимает, что Вашингтон может привнести в них. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА «Новости».

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему, в-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом — то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», — пояснил представитель МИД России.

Он также отметил, что Россия допускает контакты с США по Украине, однако «точных договоренностей пока нет».

Ранее исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заявил, что Германия и Франция не будут возражать против расширения «нормандского формата» за счет США. Он также напомнил, что еще во время правления 44-го президента США Барака Обамы существовали переговорные каналы с американской стороной по Украине, а сейчас контакты возобновляются.

Нормандский формат переговоров по Донбассу существует с 2014 года. Его постоянными участниками являются Украина, Россия, Германия и Франция. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Последняя встреча «нормандской четверки» на высшем уровне состоялась в Париже 9 декабря 2019 года. После этого стороны на разных уровнях неоднократно обсуждали перспективы взаимодействия в данном формате.

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