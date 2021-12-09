В МИД заявили, что у США не осталось санкций против России

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не может наложить на Россию новые санкции по причине их отсутствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего, кроме шантажа, угроз и санкций, но это не тот язык, который мы воспринимаем. Мы должны проявлять твердость, это сейчас и происходит», — сказал Рябков.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила США в развале системы международных отношений, основанной на международном праве и центральной роли ООН, ради единоличного доминирования.

До этого Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Запад применяет санкции против Белоруссии, за то, что Минск дружит с Москвой.