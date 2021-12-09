Москва прокомментировала тезис о «российской угрозе» Украине

Тезис о мифической российской угрозе Украине специально запустили в средства массовой информации, хотя даже Киев изначально называл это дезинформацией. Такую позицию высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«Все это было не просто запущено, а мы видели, как по ролям разыгрывается вся эта драматургия. Напомню то, о чем мы говорили, ведь поначалу даже в Киеве не подтвердили и выпали из этого информационного поля. Помните, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов назвал такие сообщения дезинформацией», — сказала Захарова.

Ранее глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов опроверг распространяемую в СМИ информацию о «планах» Москвы напасть на Украину, назвав эти сообщения является ложью. Он при этом пояснил, что осуществляемая на национальной территории военная деятельность не требует уведомления. В то же время, по его словам, поставляемое Украине вооружение подталкивает киевские власти к резким и опасным шагам.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.