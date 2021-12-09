В Кремле не исключили зеркальный или асимметричный ответ на санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения ответных санкций, в случае ограничений со стороны западных стран.

«Я оставляю вопрос без ответа, не считаю его корректным. На любые санкции отвечаем зеркально или асимметрично, но таким образом, чтобы защитить свои интересы», — отметил представитель российского президента.

Как ранее отмечала газета New York Times, США будет трудно ввести жесткие санкции в адрес России из-за «намерения» последней напасть на Украину. При этом, эффект от таких мер может быть незначительным для того, чтобы повлиять на конечные действия Москвы.

До этого стало известно, что новые санкции США против России могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также предполагать отключение России от SWIFT.

В настоящее время официальные лица рассматривают «широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения на Украину».