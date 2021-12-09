Армения обвинила Азербайджан в провокации на границе

Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле своих позиций в районе восточной части армяно-азербайджанской границы. Как заявили в ведомстве, силы Азербайджана открыли огонь из оружия разного калибра, но он был подавлен ответными действиями армянской стороны.

«Подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении боевых позиций Вооруженных сил РА, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны жертв нет. Министерство обороны РА призывает министерство обороны Азербайджана воздержаться от провокационных действий, направленных на обострение ситуации», — говорится в сообщении.

При этом заявление Армении о предполагаемых действиях Азербайджана появилось на фоне схожих обвинений Баку в адрес Еревана. Как отмечали в азербайджанском минобороны, армянские силы провели «интенсивный обстрел» позиций армии Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Азербайджан обвинил Армению в гибели военнослужащего на границе.