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В Белом доме высказались о возможности встречи Байдена и Путина

Представитель Белого дома Жан-Пьер ответила на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга высказалась о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Журналисты спросили ее, стоит ли ожидать новых переговоров глав двух государства в формате личной встречи.

«Мне нечего дополнительно сказать по этой теме», — ответила представитель Белого дома.

Говоря о ситуации вокруг Украины, она заявила, что лидеры РФ и Соединенных Штатов будут и дальше продвигаться вперед с целью сделать так, чтобы Москва и Вашингтон «пошли по пути дипломатии».

«Речь идет о деэскалации», — уточнила Жан-Пьер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что контакт президента России и его американского коллеги необходим, чтобы «послать политический сигнал», о том, что ситуация не деградирует, а стабилизируется.

Накануне Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

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Отношения России и США
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