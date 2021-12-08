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Путин назвал санкции США чушью и попыткой сдержать развитие России

Путин назвал санкции США против МФТИ чушью и попыткой сдержать развитие РФ

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Президент РФ Владимир Путин осудил антироссийские санкции США, назвав их полной чушью. Он сделал соответствующее заявление в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых, передает ТАСС.

По его словам, санкции Вашингтона против Московского физико-технического института (МФТИ) и других российских научных организаций могут объясняться только попыткой Соединенных Штатов сдержать развитие РФ.

«Что можно констатировать: вводятся эти ограничения и санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь», — сказал глава государства, комментируя рестрикции в отношении МФТИ и иных научных организаций.

Ранее Бюро промышленности и безопасности США ввело экспортные ограничения против Московского физико-технического института.

В Московском физико-техническом институте удивились решению властей Соединенных Штатов внести учреждение в санкционный список и надеются на продолжение сотрудничества с американскими университетами и научными институтами.

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Санкции против России
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