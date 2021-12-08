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Зеленский рассказал о «великолепных новостях» из Лондона

Зеленский сообщил о выделении Британией £1 млрд в поддержку Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Великобритании в качестве поддержки £1 млрд. Об этом он написал в Twitter.

«Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины», — написал Зеленский.

По его словам, средства будут направлены на новые инвестиции, торговлю, безопасность. Он также заявил, что по итогам его переговоров с главой британского МИДа Борисом Джонсоном в прошлом году размер «общей британской поддержки» увеличится до £3,5 млрд.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поддерживает Украину и не собирается таким образом «окружить или подорвать» Россию.

Министерство обороны Великобритании также подтвердило информацию о поставках Украине ракет Brimstone. В июне этого года военные ведомства двух стран подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины.

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