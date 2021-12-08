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Путин заявил, что Россия направит США предложения по вопросам безопасности

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в течение нескольких дней подготовит предложения по вопросам безопасности и передаст их США. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы договорились, что мы продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно, обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет», — сказал он.

Также Путин отметил значительное продвижение диалога Москвы и Вашингтона по кибербезопасности за последние несколько месяцев.

Ранее Байден заявил, что выполнил данное президенту России Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, во время встречи с Путиным он ясно дал понять, что США примут меры, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности, и именно это было сделано сегодня.

До этого США ввели санкции против россиянина Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского, которых подозревают в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний.

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