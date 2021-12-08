Украина создала новый госорган для «мирного урегулирования» ситуации в Донбассе

Власти Киева инициировали создание «Украинского национального центра развития мира», который направлен на поиск мирного способа урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ИА УНН со ссылкой на вице-премьера Ирину Верещук.

По словам политика, Центр создан во исполнение решения СНБО от 2 июня 2021 года «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях», а сам орган был зарегистрирован 23 ноября. Официальная презентация состоится 15 декабря.

«У Центра две основные задачи: документирование и диалог. Во-первых, мы должны документировать нарушения прав вследствие российской агрессии. Документирование и мониторинг — это путь для восстановления справедливости. Россия, как агрессор, должна нести ответственность, в том числе финансовую. Во-вторых, Центр должен стать платформой для диалога и медиации внутри страны. Диалог — это путь для восстановления доверия», — заявила в интервью УНН Верещук.

Ранее украинская националистическая организация «Рух Опору Капітуляції» опубликовала в своем Twitter призыв к флешмобу с хэштегом #UkrainiansWillResist (англ. — украинцы будут сопротивляться).