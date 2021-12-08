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В МИД прокомментировали смену правительства в Германии

МИД рассчитывает, что контакты с новым кабмином ФРГ будут выстроены в ближайшее время

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РИА «Новости»

Исполняющий обязанности директора европейского департамента МИД России Олег Красницкий заявил, что контакт с новым правительством Германии будет налажен в ближайшее время. Об этом он сообщил на открытии форума «Экономика и устойчивое развитие» 2020-2022, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что отношения будут построены на взаимной выгоде и доверии, а сотрудничество в сферах экономики, науки и образования продолжится.

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время контакты с новым правительством ФРГ будут выстроены и, соответственно, уже будут определенные результаты, с которыми мы можем дальше работать», — сказал он.

2 декабря во дворе минобороны Германии в Берлине состоялась торжественная церемония проводов Меркель — первой женщины, находившейся во главе немецкого правительства. Она занимала пост канцлера ФРГ 16 лет — с 22 ноября 2005 года.

Как отметил новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, министерские портфели в новом правительстве получат трое мужчин и четыре женщины, что соответствует нынешней гендерной ситуации в стране.

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