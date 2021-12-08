Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Госдума утвердила основные параметры новой антиотмывочной платформы 00:59
Итальянский журналист о будущем Кокорина в «Фиорентине»: тренер... 00:57
В Кремле оценили итог переговоров Путина и Байдена 00:42
Рудковская о Татьяне Тарасовой: мой сын у нее как кость в горле 00:36
Шведский политолог обвинил США и НАТО во лжи о «российской угрозе» 00:36
Американский журналист о статистике вратарей на фоне результативности Овечкина:... 00:25
Сенатор Менендез: США готовят «мать всех санкций» против России 00:24
США подтвердили готовность помочь продвижению минских соглашений 00:22
Псаки высказалась об эвакуации американцев из Украины 00:13
Белый дом назвал «Северный поток --2» рычагом давления на Москву 00:00

Выпускница МГУ Омарова отказалась от выдвижения на высокий пост в Минфине США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Saule Omarova/Twitter

Президент США Джо Байден принял отказ от выдвижения уроженки СССР и выпускницы МГУ Сауле Омаровой на должность регулятора банков в американском министерстве финансов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Я номинировал Сауле из-за ее глубокого опыта в области финансового регулирования и ее давней уважаемой карьеры в частном и государственном секторах, а также в качестве ведущего ученого в этой области», — говорится в заявлении Байдена.

Там отмечается, что Омарова воплотила в жизнь американскую мечту, сбежав с места своего рождения в бывшем Советском Союзе и иммигрировав в Америку, где она продолжила службу в Министерстве финансов при президенте Джордже Буше, а теперь работает профессором Корнельской школы права.

Байден подчеркнул, что Омарова могла бы внести бесценное понимание и перспективу в важную работу от имени американского народа, но с самого начала выдвижения она подвергалась неуместным личным нападкам, выходившим далеко за рамки допустимого.

Ранее Омарова сама попросила администрацию США снять свою кандидатуру.

Омарова — выпускница МГУ, сейчас она профессор Корнельского университета. 2 ноября Байден выдвинул на пост главы Управления финансового контроля при Минфине США, под надзором которого находятся банки, работающие на территории страны.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что американская финансовая элита сплотилась против выдвижения Омаровой из-за ее радикальных левых взглядов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть