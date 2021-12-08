Выпускница МГУ Омарова отказалась от выдвижения на высокий пост в Минфине США

Президент США Джо Байден принял отказ от выдвижения уроженки СССР и выпускницы МГУ Сауле Омаровой на должность регулятора банков в американском министерстве финансов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Я номинировал Сауле из-за ее глубокого опыта в области финансового регулирования и ее давней уважаемой карьеры в частном и государственном секторах, а также в качестве ведущего ученого в этой области», — говорится в заявлении Байдена.

Там отмечается, что Омарова воплотила в жизнь американскую мечту, сбежав с места своего рождения в бывшем Советском Союзе и иммигрировав в Америку, где она продолжила службу в Министерстве финансов при президенте Джордже Буше, а теперь работает профессором Корнельской школы права.

Байден подчеркнул, что Омарова могла бы внести бесценное понимание и перспективу в важную работу от имени американского народа, но с самого начала выдвижения она подвергалась неуместным личным нападкам, выходившим далеко за рамки допустимого.

Ранее Омарова сама попросила администрацию США снять свою кандидатуру.

Омарова — выпускница МГУ, сейчас она профессор Корнельского университета. 2 ноября Байден выдвинул на пост главы Управления финансового контроля при Минфине США, под надзором которого находятся банки, работающие на территории страны.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что американская финансовая элита сплотилась против выдвижения Омаровой из-за ее радикальных левых взглядов.