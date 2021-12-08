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В Кремле оценили итог переговоров Путина и Байдена

Помощник президента РФ Ушаков: «разруливать» проблемы в отношениях с США придется годами

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Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал итоги переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, чтобы увидеть прогресс в отношениях между двумя странами потребуется много времени, так как накопилось столько проблем, что их можно «разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год».

Помощник отметил, что существующий уровень отношений вызывает озабоченность.

«Я думаю, что они не удовлетворяют и нас, и американцев, об этом президенты говорили. Резких прорывов пока трудно ожидать, вместе с тем президенты продемонстрировали настрой на то, чтобы продолжать практическую работу», — сказал Ушаков.

Он добавил, что сейчас Кремль готовит план и команду для контактов с Белым домом для решения вопросов, которые обсуждались на встрече президентов.

Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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