США подтвердили готовность помочь продвижению минских соглашений

США готовы способствовать продвижению минских соглашений, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге . Об этом пишет РИА Новости.

«Соединенные Штаты… также готовы поддержать усилия по продвижению минских соглашений в поддержку нормандского формата», — указал советник

Также Салливан добавил, что в случае вооруженного конфликта России и Украины страна предоставит Киеву военную помощь.

По его словам, Байден во время переговоров не делал Путину уступок по возможности расширения НАТО или присутствия американских войск в Европе. Американский президент считает, что страны должны иметь возможность свободно выбирать, с кем они вступают в партнерство, подчеркнул Салливан.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину Москве грозит полная изоляция от мировой финансовой системы.