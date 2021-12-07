В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена по Украине

Преобладающее место в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена заняла тема Украины и отсутствие прогресса в минских соглашениях. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Байден акцентировал «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи границ Украины.

«Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки», — говорится в сообщении.

В ответ на это Путин заявил Байдену, что не следует перекладывать ответственность на Россию, так как, по его словам, НАТО предпринимает «опасные попытки освоения территории Украины».

Также российский президент высказал серьезную озабоченность по поводу «провокационных действий Киева в Донбассе». Он подчеркнул, что стратегия Киева направлена на «полный демонтаж» минских соглашений.

Ранее Байден во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной.