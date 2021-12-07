В МИД прокомментировали ситуацию вокруг границ Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Просмотрела американскую аналитику по итогам визита президента России в Индию. Вывод поражает откровенностью: результаты российско-индийского саммита свидетельствуют о «провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели», — отметила дипломат.

Накануне, 6 декабря, президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели, где встретился с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Захарова выразила мнение, что стратегия США на мировой арене перестала быть секретом. По ее словам, странно, что в таком случае ряд стран по-прежнему остаются в зоне воздействия Вашингтона.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

Так, накануне телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.

В России категорически отвергают подобные утверждения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «много всего правдивого и лживого публикуется» в СМИ.