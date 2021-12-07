Будущий канцлер Германии прокомментировал ситуацию на границах Украины

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции напомнил, что в Европе и США придерживаются принципа нерушимости границ страны, в данном случае — Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Безопасность и сотрудничество в Европе предусматривают как предпосылку соблюдение принципов, по которым мы договорились в ходе длительных процессов политики разрядки 1970-1980 годов. К этому относится нерушимость границ», — подчеркнул политик.

По его словам, на Западе с большой обеспокоенностью смотрят на движение иностранных войск к украинским границам, якобы российских. Он подчеркнул, что такой способ угрозы — неприемлем.

Шольц выразил уверенность, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря напомнит об этой позиции.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

Так, накануне телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае «вторжения» России на Украину.

В России категорически отвергают подобные утверждения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «много всего правдивого и лживого публикуется» в СМИ.