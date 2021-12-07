В Якутии оценили слова Байдена о «горевшей тундре» в России

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что в России «вся тундра горит». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во-первых, он говорил, что тундра горит в России. Но хочу сказать, что в этом году в Якутии, несмотря на драматические пожары, тундра-то не горела... Понятно, что он имел в виду большие пожары этого года на территории России», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что лесные пожары являются проблемой для всех стран, не только России. Николаев напомнил, что лишь в одной Калифорнии были сильнейшие за всю историю США пожары.

«Я изучаю проблему лесных пожаров — и в Якутии, и в России, и в мире в целом. И я хочу сказать, что эту проблему нужно решать совместными усилиями всех стран», — подытожил глава Якутии.

В начале ноября президент США Джо Байден раскритиковал на саммите в Глазго, посвященном глобальным изменениям климата, российского лидера Владимира Путина и его политику в области охраны природы.

«У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — сказал тогда американский лидер.