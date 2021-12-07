В ЦРУ считают, что Россия может быть готова к риску по Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США неизвестны намерения России относительно Украины, однако недооценивать готовность Москвы идти на риск не стоит. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не знаем, принял ли [президент РФ Владимир] Путин решение использовать силу, но мы знаем, что российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия», — рассказал Бернс.

Он отметил, что «не стал бы недооценивать аппетит Путина к риску по Украине». По словам директора ЦРУ, Штаты на переговорах президентов 7 декабря будут демонстрировать готовность к «сдерживанию России», но также сохранить возможность для разрядки ситуации дипломатическими средствами.

Ранее депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что после вывода американских войск из Афганистана их военным лоббистам было нужно найти новое место напряжения в мире, и они выбрали Украину.

По словам депутата, военные лоббисты США часто выбирают высокопоставленных спикеров то в лице замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, то в лице президента Украины Владимира Зеленского и политиков из других стран, чтобы напряжение на российско-украинской границе постоянно сохранялось.