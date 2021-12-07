В Госдуме заявили, что США сделали Украину новым местом напряжения в мире

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что после вывода американских войск из Афганистана их военным лоббистам было нужно найти новое место напряжения в мире, и они выбрали Украину, передает РИА «Новости».

По словам депутата, военные лоббисты США часто выбирают высокопоставленных спикеров то в лице замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, то в лице президента Украины Владимира Зеленского и политиков из других стран, чтобы напряжение на российско-украинской границе постоянно сохранялось.

Как отметил парламентарий, причиной этого является то, что американским военным лоббистам необходимо осваивать сотни миллиардов долларов для оборонной промышленности США.

«Когда они проиграли в Афганистане, ушли оттуда, куда они тратили сотни миллиардов долларов, военному лобби необходимо было найти другое место напряжения в мире. Они выбрали Украину», — заключил Шхагошев.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны России» в конце января. Он уточнил, что подобный сценарий является вероятным, но необязательным.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на заседании ОБСЕ о «вооруженной агрессии России против Украины». Дипломат призвал стран-участниц ОБСЕ мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплотить комплексный пакет сдерживания РФ от «новой волны агрессии».