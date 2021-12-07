Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Минздраве России назвали единственный способ борьбы со штаммом «омикрон» 03:26
Ковальчук рассказал о своих полномочиях в качестве менеджера сборной России 03:19
На Украине рассказали об ударе по экономике страны 03:05
Евгения Медведева появилась в клипе Милохина и Баскова 03:01
В США объяснили причину дипломатического бойкота зимней Олимпиады 03:00
В Совфеде оценили вероятность отключения России от SWIFT 02:54
На МКС впервые напишут картину кистями на холсте 02:40
В Москве от коронавируса привилось свыше 5,7 млн человек 02:38
Блинкен и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе 02:38
Овечкин не вошел в тройку лучших российских игроков НХЛ этой недели 02:36

В Госдуме заявили, что США сделали Украину новым местом напряжения в мире

Депутат Госдумы Шхагошев: военные лоббисты США сделали Украину новым местом напряжения после Афганистана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что после вывода американских войск из Афганистана их военным лоббистам было нужно найти новое место напряжения в мире, и они выбрали Украину, передает РИА «Новости».

По словам депутата, военные лоббисты США часто выбирают высокопоставленных спикеров то в лице замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, то в лице президента Украины Владимира Зеленского и политиков из других стран, чтобы напряжение на российско-украинской границе постоянно сохранялось.

Как отметил парламентарий, причиной этого является то, что американским военным лоббистам необходимо осваивать сотни миллиардов долларов для оборонной промышленности США.

«Когда они проиграли в Афганистане, ушли оттуда, куда они тратили сотни миллиардов долларов, военному лобби необходимо было найти другое место напряжения в мире. Они выбрали Украину», — заключил Шхагошев.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны России» в конце января. Он уточнил, что подобный сценарий является вероятным, но необязательным.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на заседании ОБСЕ о «вооруженной агрессии России против Украины». Дипломат призвал стран-участниц ОБСЕ мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплотить комплексный пакет сдерживания РФ от «новой волны агрессии».

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть