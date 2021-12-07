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Блинкен и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе

Блинкен и Зеленский обсудили важность дипломатического урегулирования в Донбассе

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Efrem Lukatsky/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в телефонном разговоре обсудили важность мирного дипломатического урегулирования в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Они согласились с необходимостью мирного дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, а также полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, включая Крым», — говорится в заявлении Госдепа США.

В американском ведомстве добавили, что в преддверии запланированного на вторник видеозвонка президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Блинкен выразил «непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее Блинкен заявил, что очень надеется на то, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям.

США готовы помочь в этом вопросе, в частности, в продвижении выполнения Минских соглашений, указал Блинкена. По его словам, это «может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине».

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