Лидеры западных государств заявили, что Москве нужно вернуться к переговорам с Киевом

Президенты Франции, ФРГ, США, Италии и Великобритании заявили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках «нормандского формата». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон поучаствовал в переговорах с главами государств и правительств формата Quint (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания). Пять глав государств и правительств обсудили «анализ напряженности, который существует между Россией и Украиной, а также выразили свою решимость уважать суверенитет последней и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Евросоюзе», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Президенты пяти стран также напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках «нормандского формата» под эгидой Франции и Германии.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что американские военные не считают российское вторжение на Украину неизбежным. По его словам, Пентагон видит возможность дипломатического урегулирования ситуации.