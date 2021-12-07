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Лидеры западных государств заявили, что Москве нужно вернуться к переговорам с Киевом

Главы Франции, ФРГ, США, Италии и Великобритании: РФ должна вернуться к переговорам с Киевом

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Vasily Fedosenko/Reuters

Президенты Франции, ФРГ, США, Италии и Великобритании заявили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках «нормандского формата». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон поучаствовал в переговорах с главами государств и правительств формата Quint (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания). Пять глав государств и правительств обсудили «анализ напряженности, который существует между Россией и Украиной, а также выразили свою решимость уважать суверенитет последней и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Евросоюзе», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Президенты пяти стран также напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках «нормандского формата» под эгидой Франции и Германии.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что американские военные не считают российское вторжение на Украину неизбежным. По его словам, Пентагон видит возможность дипломатического урегулирования ситуации.

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