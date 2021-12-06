В Госдепе США заявили, что не признают ограничений на право Украины вступить в НАТО

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не признают ограничений на право Украины претендовать на вступление в НАТО. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, вступать в альянс могут все страны, которые готовы выполнять соответствующие обязательства и помогать обеспечивать безопасность в Евро-Атлантическом регионе.

Прайс подчеркнул, что у Украины есть право «самой определять свое будущее» и никто не может налагать на него права вето.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что членство Украины в НАТО не зависит от России. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

В ответ на обвинение в «провокаторстве» РФ, которое прозвучало в заявлении Белого дома, Захарова напомнила о многочисленных случаях агрессии со стороны США за последние десятки лет — от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки до Сирии и Афганистана. По ее словам, важно помнить, «кто является в этой ситуации провокатором».